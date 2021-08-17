Вкусно и сытно: как приготовить полезный завтрак

Что съесть утром, чтобы было полезно, сытно, вкусно и подходило всем членам семьи? Ответ от специалиста по питанию: льняная "каша" с ягодами, сообщает РБК-Украина.

Такой завтрак насытит часов на 5, не меньше! Кроме этого, он необычайно богат омега-3, полезной клетчаткой, антиоксидантами и бифидобактериями.

Также лен - прекрасный источник фитоэстрогенов типа "лигнаны". Они помогают работать нашей гормональной системе и балансируют как женские, так и мужские гормоны, рассказала в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен.

Как приготовить полезный завтрак

Ингредиенты (на 1 порцию):

4 ст. л. льняных семян (замоченных на ночь в воде)

1 большая горсть миндаля (примерно 15 штук)

1 ст. л. семян чиа (можно без них)

1/2 яблока с кожурой без сердцевины

100 грамм любых ягод (можно замороженных)

1 ст. л. кокосовой стружки или кокосовых чипсов

1/2 ч. л. корицы

Приготовление:

1. Вечером предыдущего дня - замочите семена льна и чиа, залив их с верхом водой комнатной температуры.

2. Оставьте на ночь, накрытые крышкой, на кухонном столе.

3. Если планируете использовать замороженные ягоды, то положите их на ночь размораживаться в холодильник.

4. За ночь на поверхности воды образуется пленка - это ни что иное, как суперполезные бифидобактерии. Снимать эту пленку ни в коем случае не нужно! Просто осторожно перемешайте кашу.

5. Утром миндаль крупно порубите ножом (можно тоже сделать это с вечера).

6. Яблоко крупно порежьте.

7. Смешайте льняную кашицу с миндалем, яблоком, ягодами и кокосовой стружкой и посыпьте корицей. Приятного аппетита!

Автор: Татьяна Турчаникова