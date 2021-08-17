Вкусно и сытно: как приготовить полезный завтрак
Что съесть утром, чтобы было полезно, сытно, вкусно и подходило всем членам семьи? Ответ от специалиста по питанию: льняная "каша" с ягодами, сообщает РБК-Украина.
Такой завтрак насытит часов на 5, не меньше! Кроме этого, он необычайно богат омега-3, полезной клетчаткой, антиоксидантами и бифидобактериями.
Также лен - прекрасный источник фитоэстрогенов типа "лигнаны". Они помогают работать нашей гормональной системе и балансируют как женские, так и мужские гормоны, рассказала в своем Instagram нутрициолог Катерина Йенсен.
Как приготовить полезный завтрак
Ингредиенты (на 1 порцию):
- 4 ст. л. льняных семян (замоченных на ночь в воде)
- 1 большая горсть миндаля (примерно 15 штук)
- 1 ст. л. семян чиа (можно без них)
- 1/2 яблока с кожурой без сердцевины
- 100 грамм любых ягод (можно замороженных)
- 1 ст. л. кокосовой стружки или кокосовых чипсов
- 1/2 ч. л. корицы
Приготовление:
1. Вечером предыдущего дня - замочите семена льна и чиа, залив их с верхом водой комнатной температуры.
2. Оставьте на ночь, накрытые крышкой, на кухонном столе.
3. Если планируете использовать замороженные ягоды, то положите их на ночь размораживаться в холодильник.
4. За ночь на поверхности воды образуется пленка - это ни что иное, как суперполезные бифидобактерии. Снимать эту пленку ни в коем случае не нужно! Просто осторожно перемешайте кашу.
5. Утром миндаль крупно порубите ножом (можно тоже сделать это с вечера).
6. Яблоко крупно порежьте.
7. Смешайте льняную кашицу с миндалем, яблоком, ягодами и кокосовой стружкой и посыпьте корицей. Приятного аппетита!
Автор: Татьяна Турчаникова