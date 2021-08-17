Джонсон хочет созвать встречу стран G7 из-за Афганистана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен созвать виртуальную встречу лидеров стран "Большой семерки" (G7) из-за ситуации в Афганистане. Об этом Джонсон заявил во время разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Укринформ.

Ожидается, что встреча должна состояться в ближайшее время, однако точная дата не называется.

Отмечается, что Джонсон и Макрон заявили о необходимости объединения международного сообщества и принятия единого подхода по Афганистану с точки зрения признания любого будущего правительства, а также работы по предотвращению гуманитарного и миграционного кризиса.

Оба лидера подчеркнули важность совместной работы над долгосрочным будущим Афганистана и насущную необходимость помочь гражданам обеих стран и другим людям добраться безопасных мест.

Они согласились, что Великобритания и Франция должны работать вместе в Совете Безопасности ООН, включая возможную совместную резолюцию.