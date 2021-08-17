"Талибан" объявил всеобщую амнистию в Афганистане

Руководство афганского движения "Талибан" во вторник объявило всеобщую амнистию, сообщает Интерфакс-Украина.

"Объявляется всеобщая амнистия. Вы можете жить обычной жизнью в обстановке полного доверия", - говорится в распространенном талибами заявлении, которое цитируют международные СМИ.

Госслужащим предложено вернуться на рабочие места и продолжать трудовую деятельность в привычном режиме.

Ранее представитель талибов Альханафи Вардак призвал население не беспокоиться по поводу безопасности в Кабуле.