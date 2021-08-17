Терминалы ПриватБанка сбоят: клиенты жалуются

Клиенты государственного Приватбанка стали жаловаться, что после внесения денег в терминалы, средства не поступают на счета. Вместо это аппарат выдает ошибку. На решение проблем может уходить до двух недель, сообщает UBR.

"Я пытался пополнить свою кредитную карточку для закрытия необходимой суммы, чтобы не платить проценты. Имею срок до 25 числа этого месяца. Терминал, получив средства в сумме 23 500 грн, не засчитал их на счет, а выдал ошибку", – рассказывает один из пользователей.

Ситуация порой усугубляется тем, что клиенты вносят довольно немалые суммы для расчетов по кредитам. Но из-за того, что деньги не доходят, у них появляется риск нарваться на пеню и штрафы от банка.

И иногда терминал блокирует, ко всему прочему, еще и саму карточку пользователя.

При этом если сумма, по мнению клиентов, была возвращена не в полном объеме, сотрудники банка разводят руками и лишь советуют обращаться в правоохранительные органы.

В самом банке жалобы принимают и обещают рассмотреть их в течение 14 дней.