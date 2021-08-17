В Кабуле остались только три посольства

Индия вслед за другими странами эвакуирует свое посольство из Кабула, поэтому в столице Афганистана остаются дипломатические представительства трех стран - России, Китая и Пакистана.

"В свете превосходящих обстоятельств было решено, что наш посол в Кабуле и его подчиненные из Индии вернутся в Индию немедленно", - заявил в твиттере представитель министерства иностранных дел Индии Аримдам Багчи.

In view of the prevailing circumstances, it has been decided that our Ambassador in Kabul and his Indian staff will move to India immediately. — Arindam Bagchi (@MEAIndia) August 17, 2021

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