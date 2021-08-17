В Кабуле остались только три посольства
Индия вслед за другими странами эвакуирует свое посольство из Кабула, поэтому в столице Афганистана остаются дипломатические представительства трех стран - России, Китая и Пакистана.
"В свете превосходящих обстоятельств было решено, что наш посол в Кабуле и его подчиненные из Индии вернутся в Индию немедленно", - заявил в твиттере представитель министерства иностранных дел Индии Аримдам Багчи.
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