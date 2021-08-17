СБУ задержала главу группировки, которая сбывала боевые гранаты
В Украине нейтрализовали организованную преступную группировку, которая занималась сбытом боевых средств поражения. Во время спецоперации в Кропивницком задержан один из лидеров банды, сообщает СБУ.
У злоумышленника изъято боевые гранаты и взрывчатые вещества.
Проверяется информация относительно возможного использования выявленных средств поражения для расшатывания обстановки в регионе накануне Дня Независимости Украины.
Установлено, что противоправную деятельность организовал житель областного центра. По данным следствия, ранее он неоднократно привлекался к ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за незаконное хранение и продажу оружия. В состав его группировки входило несколько местных жителей.
Злоумышленники пытались наладить канал подпольного сбыта боевых средств поражения. Своих клиентов они подыскивали через личные связи в криминальных кругах.
Во время обысков по месту жительства организатора группировки правоохранители, среди прочего, обнаружили:
- более 0,5 кг взрывчатых веществ,
- 3 гранаты Ф-1 и РГД с запалами к ним,
- элемент выстрела к ручному противотанковому гранатомету,
- патроны к огнестрельному оружию, в том числе большого калибра,
- обрез охотничьего ружья,
- 3 дымовые шашки.
Изъятые образцы оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ направлены на экспертизу.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.