Сербский мэр назвал черногорцев вымышленной нацией

Мэр Баня-Луки, крупнейшего города в Республике Сербской, сербской части Боснии и Герцеговины, находясь в отпуске в Черногории назвал черногорцев вымышленной нацией, сообщает Европейская правда.

"Черногорец как национальность - думаю, это придумано" , - сказал Драшко Станивукович во время одной из встреч в Черногории, где он находился в отпуске.

Драшко Станивукович является самым молодым мэром на Балканах, ему 28 лет. Ранее он неоднократно высказывал свои радикальные взгляды.

Оппозиция Черногории и часть правящих партий осудили заявление мэра Баня-Луки.

"Проект "сербского мира" в исполнении молодого поколения в действии. Они не запомнили проект "Великой Сербии", который завершился, когда они еще были в пеленках. Боюсь, что этот неосвоенный урок будет дорого оплачиваться политически" , - написал Предраг Бошкович в Twitter.

"Приехал магнатский малый с Баня-Луки плевать на черногорцев. Этому "политическому" образцу любое нормальное государство показало бы на дверь" , - написал в Twitter генеральный секретарь оппозиционной Социал-демократической партии Черногории Иван Вуйович.