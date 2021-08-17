В столице Аллею Небесной Сотни украсили советскими декорациями

На аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева устанавливают декорации к празднованию Дня Независимости Украины. Среди декораций замечены типичные советские элементы, сообщает Деловая столица.

Декорации устанавливают от выхода из станции метро "Крещатик" на улице Институтской и до Майдана Независимости.

"На аллее Героев Небесной Сотни устанавливают декорации для праздничной постановки прямо посреди мемориала (в каком бы состоянии он ни был). В частности, на той стометровке, где расположены портреты погибших, возводят три фанерные коробки, которые перекрывают лица. Неизвестно, как планируется в финальном виде (нам же никто не показывал эскизов), но сейчас выглядит немного противно, когда глаза расстрелянных заглядывают в окна "советской хрущевки" , — прокомментировал журналист Богдан Кутепов.

Он добавил, что в тайне план театрального действа уже держать не удастся, а потому " в интересах постановщиков избежать гнева, крушения и кровопролития, объяснив гражданам, что вообще происходит".

"Не аллею Героев Небесной Сотни привезли "совок", который сегодня там должен самоуничтожиться сильным ветром. Ох, и мрази" , — прокомментировала депутат Киевсовета, волонтер Алина Михайлова.

Напомним, по случаю Дня флага и 30-летия независимости Украины правоохранители с 16 августа перешли на усиленный режим работы.