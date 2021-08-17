Надя Дорофеева показала фигуру и пообещала новые хиты

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками новым фото с отдыха в Турции, сообщает УНИАН.

Снимок она опубликовала в Instagram,

Как известно, на днях исполнительница отправилась отдыхать со своей второй половинкой Владимиром Дантесом.

На фото Надя позирует спиной в светлой расстегнутой рубашке и серых облегающих мини-шортах.

Надя Дорофеева "предвкушает" будущие релизы / фото nstagram.com/nadyadorofeeva

В подписи к снимку певица призналась, что у нее бывают моменты, когда опускаются руки.

"Как правило, за этими периодами следует что-то большее и прекрасное. Предвкушаю все последующие релизы. Готовлюсь удивлять вас" , – пообещала Дорофеева.

Многие поклонники восхитились ее красотой:

"Фигура, к которой я стремлюсь", "Надя, твоя фигура – это кайф". "Икона стиля".