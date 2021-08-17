В США разрешили третью дозу вакцины от коронавируса

Из-за "дельта"-мутации коронавируса большинству американцев придется пройти ревакцинацию от COVID-19 третьей прививкой через восемь месяцев после второго укола, сообщает УНИАН.

Официально об этом хотят объявить уже до конца текущей недели, однако окончательное решение должно принять Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

По данным источников в Белом доме, предлагать гражданам принять третью дозу вакцины начнут с середины сентября.

Это однозначно коснется тех, кто был вакцинирован препаратами от Pfizer и Moderna. Относительно тех, кто принял однофазную вакцину Johnson & Johnson, в конце этого месяца должны быть опубликованы результаты клинических испытаний насчет применения двух доз этой разработки.

В первую очередь ревакцинировать будут самые уязвимые категории населения: жильцов домов престарелых, медработников и работников скорой помощи.

Предполагается, что населению предложат получить третью дозу вакцины от того же производителя, что и первые две.