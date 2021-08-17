Количество зарегистрированных безработных уменьшилось на треть

Количество зарегистрированных безработных уменьшилось на треть

По состоянию на 16 августа 2021 года количество официально зарегистрированных безработных составило 315 тысяч человек. Это на 179 тысяч человек или 36% меньше, чем на эту дату прошлого года, сообщает РБК-Украина.

Как отмечают в Минэкономики, правительство планирует дополнительные меры по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных во время реализации общегосударственных целевых, региональных, инвестиционных и других программ и проектов, заказчиком которых являются органы государственной власти.

Как сообщалось ранее, в I квартале 2021 года уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15-70 лет составил 10,5%. Количество безработного населения составило 1,8 млн человек.

Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне в 9,1%, на 2022 год - на уровне 8,5%, на 2023 год улучшен с 8,5% до 8,4%.

Автор: Александр Белоус

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