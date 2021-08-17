Янукович накануне Дня Независимости обратился к украинцам
Экс-президент Украины Виктор Янукович накануне Дня независимости выпустил обращение.
Соответствующий текст обращения опубликовал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.
Янукович в своем обращении вспомнил достижения Украины за 30 лет независимости. Вместе с тем бывший президент назвал главную ошибку в истории страны - "отказ от добрососедства" с Россией.
"По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. На первый взгляд безобидное: "Хто не скаче – той москаль", призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней", - заявил Янукович.
Экс-президент считает, что именно это и привело к войне и расколу украинского общества. И теперь будущее страны зависит от "состояния американо-российских отношений".
Янукович также заявил, что во время его президентства украинцы жили гораздо лучше.
"То, что народ при нашей власти жил лучше — это факт. И этот факт еще более красноречив, если учитывать нынешнее обнищание украинцев", - говорит Янукович в своем обращении.
Полный текст обращения Януковича: