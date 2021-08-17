Ани Лорак отыграла первый за семь лет концерт в Украине

Украинская певица Ани Лорак впервые за семь лет выступила в Украине.﻿ Концерт исполнительницы прошел 16 августа в Одессе в клубе "Итака", сообщает УНИАН.

"Полный зал! Вся Украина сегодня в Одессе. Как я счастлива провести этот вечер с вами" , – написала Лорак в своем Instagram перед выступлением.

А выйдя на сцену, певица отметила, что очень долго ждала встречи с украинскими фанатами:

"Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам".

В ходе выступления Лорак исполнила несколько песен на украинском языке.

В целом концерт прошел спокойно, без каких-либо протестных акций, несмотря на критику. Певица собрала полный зал людей. Чтобы попасть на концерт, фанаты исполнительницы выстраивались в очереди на входе в клуб.