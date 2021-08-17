В одной из столичных клиник разоблачили схему торговли новорожденными
Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил о разоблачении факта незаконной торговли новорожденными, замаскированной под суррогатное материнство.
Об этом свидетельствует его публикация на Facebook-странице.
По словам Клименко, в одной из специализированных клиник Киева "цена" ребенка составляла 70 тысяч долларов США.
"Организатор - руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен оплатить около 70 тысяч долларов США и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдо супруги заказывали услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей "матери" отказывались и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии", - пишет председатель Нацполиции.
Как сообщается, правоохранителям удалось изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам, но не менее 13 детей были проданы и вывезены из Украины.
"Без усиленного нормативного урегулирования этого вопроса нам не удастся полностью прекратить процесс продажи украинских детей за границу", - резюмировал Клименко.