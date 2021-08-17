Нафтогаз инвестировал в добычу углеводородов в Египте сотни миллионов

НАК "Нафтогаз Украины" за 15 лет инвестировал в добычу концессионных нефтегазовых участков углеводородов в Египте около $580 млн, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы и в дальнейшем планируем развивать это направление и, соответственно, увеличивать объем добычи углеводородов", - заявил первый заместитель главы правления компании Сергей Перелома по итогам встречи с послом республики Айманом Элгаммалем.

По его словам, совместная компания НАК и Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) - Petrosannan Company – в текущем году смогли существенно увеличить добычу углеводородов на территории Alam El Shawish East Western Desert. В частности, начаты работы по повышению извлечения углеводородов путем заводнения нефтяной залежи одного из основных месторождений, проведена интенсивная кампания по капитальному ремонту скважин, достигнуты значительные результаты во время работ по гидроразрыву пластов (ГРП).

"Этот успешный опыт планируем расширять. Ищем пути не только для увеличения добычи нефти и газа, а и новые возможности для их дальнейшей транспортировки" , - уточнил Перелома.

Он также сообщил, что Petrosannan Company предоставила египетской коптской церкви в мухафазе Асют геологические данные, которые помогут пробурить новые скважины для обеспечения хозяйств пресной водой.

Как сообщалось, "Нафтогаз" реализует проекты по добыче углеводородов на территории Alam Еl Shawish East в Западной пустыне и территориях South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth в Восточной пустыне Египта. Первое концессионное соглашение на разведку и разработку месторождений нефти и газа на восточной территории блока Alam El Shawish East между "Нафтогазом" и EGPC было заключено в декабре 2016 года.

В конце 2016 года "Нафтогаз" сообщил, что группа рассматривает возможность продажи активов компании в Египте. В то же время Служба безопасности Украины направила в министерство экономики уведомление о нецелесообразности выхода из проекта, а Кабинет министров свое решения так не принял.

"Потом произошел резкий обвал цен на нефть, начался COVID-19. Все это привело к тому, что потенциальный покупатель, который хотел нам за этот актив заплатить более $100 млн, сказал что $50 млн с нас, может быть, и хватит. Мы не считаем, что $50 млн на сегодня честная и адекватная цена" , - отмечал Сергей Перелома.

В части географии доходов "Нафтогаза" на Египет в 2020 году пришлось 209 млн грн, в 2019 – 354 млн грн, 2018 – 505 млн грн, 2017 – 457 млн грн.