Гинеколог назвала ранние признаки рака у женщин

Врач высшей категории, онколог-гинеколог Лина Гирагосова рассказала, при каких симптомах женщина должна заподозрить у себя злокачественное образование и обратиться к врачу, сообщает Clutch.

"Симптомы могут быть очень разнообразные: болезненные ощущения и дискомфорт в нижних отделах живота, кровянистые или водянистые выделения, зуд, уплотнения на наружных половых органах или при входе во влагалище, жжение при мочеиспускании, какие-то трещинки, изменение характера кожных покровов или слизистых оболочек наружных органов" , - рассказала врач.

Часто женщина списывает первые симптомы онкологии на какое-то воспаление. При онкологии молочной железы появляется уплотнение. При этом образование может быть совершенно безболезненным.

Также существуют неспецифические симптомы онкологии.

К ним относятся:

тяжесть в животе;

изменения со стороны стула;

учащенное или болезненное мочеиспускание;

ощущение вздутия живота

повышенная температура.

Некоторые виды онкологии проявляются чаще всего через неспецифические симптомы. Поэтому, например, злокачественное новообразование яичников диагностируется зачастую лишь на 3-4 стадиях.