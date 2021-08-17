Таможенники пресекли попытку выслать семена конопли стоимостью 3 млн

На Киевской таможне задержали 18 тысяч семян конопли элитных сортов общей стоимостью в 3 млн грн, сообщает УНИАН.

Житель Волынской области пытался выслать их своим клиентам под видом пластиковых переходников для видео-аудиотехники.

Сами семена конопли содержат тетрагидроканнабинол – особо опасное психотропное вещество, оборот которого в Украине запрещен. Однако ценность "посылок" обусловлена тем, что рассылаемые семена позволяют выращивать каннабис с повышенным содержанием психотропов.

На пакетиках с семенами была маркировка "WW", "Mazar", "Tutan khamon", "Amnesia", "Extreme", "Brooklyn", "Adrenaline", "Ultimate", "Kush", "Moby Dick", "Blu cheese" и тому подобное. Самая большая партия – почти 5 тысяч семян – предназначалась адресату из США, штат Калифорния. Остальные семена должны были отправиться в Казахстан и разные уголки РФ. Всего нарушитель планировал совершить 15 международных почтовых отправлений с запрещенным товаром.

Соответственно, Киевская таможня составила 15 протоколов о нарушении таможенных правил. Семена изъяли.

Зампредседателя Гостаможслужби Руслан Черкасский отметил высокую бдительность киевских таможенников.