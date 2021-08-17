"Социальные" сорта подсолнечного масла ожидает значительное удешевление

В Минэкономики ожидают значительное удешевление в Украине подсолнечного масла "социальных" сортов до конца августа.

Об этом стало известно по результатам совещания с представителями масличного рынка и центральными органами исполнительной власти, пишет "Правительственный портал".

В июле внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции. Индекс продовольственных цен FAO на масле в конце прошлого месяца снизился на 10%. Но вместо этого стоимость подсолнечного масла в Украине оставалась стабильной. По данным Госстата, на 13 августа она снизилась лишь на 1,3% по сравнению с началом месяца.

Минэкономики осознает, что индекс FAO нуждается в корректировке, поскольку базируется на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло. Но несмотря на это существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта.

Вместе с ключевыми игроками рынка стороны договорились о мерах, которые позволят осуществлять взвешенную ценовую политику и придерживаться высоких стандартов социально ответственного бизнеса. По прогнозам производителей, это позволит значительно снизить стоимость "социальных" сортов масла до конца месяца.

Отметим, что масложировая отрасль в Украине активно развивается, использует современные технологии и является одним из мировых лидеров по производству подсолнечного масла. Отрасль создает продукт с добавленной стоимостью, имеет существенный удельный вес в формировании ВВП страны и поступлении валютной выручки.