"Укрпочта" выпустила праздничные марки ко Дню независимости

Ко Дню независимости Украины "Укрпочта" выпустила специальную марку, блок, конверты и буклет﻿. Об этом заявил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский, сообщает Деловая столица.

"Пытались сделать эту марку стильной и современной, такой, какой хотим, чтобы была наша страна" , — написал он в Facebook.

На марке изображена Берегиня-Оранта — такая, как на 52-метровой колонне на площади Независимости в Киеве. На блоке — первый куплет гимна Украины.

Тираж марки — 150 тыс. экземпляров, блока — 25 тыс. Общего с Национальным банком подарочного буклета с маркой и монетой — 3 тыс.