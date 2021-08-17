"Укрпочта" выпустила праздничные марки ко Дню независимости
Ко Дню независимости Украины "Укрпочта" выпустила специальную марку, блок, конверты и буклет. Об этом заявил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский, сообщает Деловая столица.
"Пытались сделать эту марку стильной и современной, такой, какой хотим, чтобы была наша страна", — написал он в Facebook.
На марке изображена Берегиня-Оранта — такая, как на 52-метровой колонне на площади Независимости в Киеве. На блоке — первый куплет гимна Украины.
Тираж марки — 150 тыс. экземпляров, блока — 25 тыс. Общего с Национальным банком подарочного буклета с маркой и монетой — 3 тыс.