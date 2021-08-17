Цена на газ в Европе за сутки выросла на 8%

Цена на газ на спотовом рынке Европы преодолела новую психологически важную отметку, превысив 580 долларов за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов, сообщает Oilpoint.

Стоимость контракта «на день вперед» с поставкой во вторник на самом ликвидном европейском хабе, голландском TTF, достигла 581 доллара за 1 тысячу кубометров.

При этом аналогичный инструмент с поставкой в понедельник стоил около 539 долларов за 1 тысячу кубометров. Таким образом, всего за день цена газа на споте подскочила почти на 8%.

Поводом для роста стоимости газа в Европе стали результаты аукциона на бронирование дополнительных твердых мощностей украинской газотранспортной системы для прокачки газа и его поставки на европейский рынок.

Как сообщалось, «Газпром» забронировал на сентябрь только 4% из предложенного на аукционе объема, тогда как в предыдущие месяцы выкупал всё. Дополнительной мотивацией для компании не стало даже снижение поставок по газопроводу Ямал-Европа, вызванного аварией на Уренгойском заводе компании по подготовке конденсата к транспорту. Впрочем, эти объемы «Газпром» восполняет из своих европейских ПХГ.

Результаты аукциона на бронирование мощностей ГТС Украины привели к скачку цен на газ и на форвардном рынке. Так, сентябрьский фьючерс по индексу TTF, ближайший к спотовым котировкам, после объявления результатов обновил исторический максимум, впервые превысив 585 долларов за 1 тысячу кубометров.

В ходе торговой сессии понедельника контракт достигал 587 долларов за 1 тысячу кубометров, по сравнению с ценой открытия разница составляла 7%. Позднее показатель немного скорректировался, но все равно остался выше 580 долларов за 1 тысячу кубов.