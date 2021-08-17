В Украине процветает рынок б/у запчастей из Польши

Если верить официальной статистике, средний возраст украинского автомобиля – 20 лет. Для ЕС этот показатель на 12 лет ниже и даже в странах СНГ машины обновляют чаще. Если верить дальнейшим подсчетам то, чтобы утилизировать весь этот металлолом на колесах на дорогах Украины понадобиться целых 10 лет, сообщает Экономическая правда.

Автопарк не только устаревает, но и расширяется. Если в 2015 году на 1 тысячу киевлян приходилось – 213 машин, то в 2017 – уже 257, а к 2025 обещают – 450.

Ничего удивительного, что на этом фоне в Украине процветает рынок б/у машин и б/у запчастей, так называемые разборки и шроты, ведь при грамотном распределении бюджета на ремонте машины можно сэкономить до 80% вложений.

Почему б/у запчасти везут именно из Польши?

Торговля польскими запчастями в Украине держится на трех основных китах.

1. Цена

Первый и самый главный аргумент – это цена. Запчасти из Польши или любой другой страны Европы получаются дешевле, чем на украинском рынке авторазборок. Если немного погуглить и сравнить цены, то выгода очевидна, иногда можно сэкономить пару тысяч гривен только на одной детали.

Эта ситуация очень напоминает историю с евробляхами несколько лет назад. Да и с географической точки зрения – привезти запчасти с авторазборок Польши проще всего, ведь у нас общая граница.

2. Качество

Как бы прозаично это не звучало, но в Польше дороги лучше, а значит и у машины есть шанс "пожить" подольше. Кроме того, как мы упоминали выше, европейцы меняют машины чаще, а значить те запчасти, которые попадают на разборки в гораздо лучшем состоянии, чем их украинские аналоги. Украинец будет ездить на машине до победного, да и потом вряд ли сдаст ее на шрот, скорее она будет гнить во дворе или в гараже. Справедливости ради, нужно сказать, что сдавать машины на разборке в Украине просто не выгодно. Даже, если вы пригоните относительно новенькую машинку, то максимум, что получите от нее – это 20% от стоимости после оценки. В Европе с этим проще и выгоднее.

3. Комфорт

Спрос рождает предложение. Ажиотаж вокруг запчастей из Европы ускорил развитие польских площадок с автомобильными разборками, которые функционируют по принципу интернет-аукционов. То есть, если вы ищете бампер на Audi Q7, то такая площадка может предоставить вам сразу несколько предложений от разных продавцов.

Закономерно, что в Украине уже появились интернет-магазины, которые выполняют роль посредника между вами и польскими шротами, беря на себя всю коммуникацию и вопросы логистики.

Возможные "подводные камни" покупки запчастей из Польши?

Риски все те же, что и при любой покупке через интернет из-за границы – нельзя осмотреть товар перед покупкой, могут привезти что-то не то или вообще не привезти. Как правило, все эти риски снимает надежный посредник. Покупать или не покупать – личный выбор каждого водителя, главное, заключая сделку, учитывать все риски и выгоды.