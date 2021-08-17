Настя Каменских сменила концертный костюм

Настя Каменских сменила концертный костюм
Фото: Настя Каменских

Певица поделилась фотографиями со своего недавнего выступления. Теперь на NK не красное платье, а черная сетка, сообщает Сегодня.

На днях Каменских выступала в Одессе. Ее поклонники давно пишут в соцсети, что артистка никогда не меняет наряд, хотя им хотелось бы видеть ее в разных костюмах. Возможно, она их услышала).

Новый образ Насти полностью черный – это бра и шортики с высокой посадкой на талии, а поверх всего этого – сетка макси длины с вырезом на бедре.

Сценичный лук NK дополнен широким набедренным поясом с инициалами певицы.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

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, NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В комментариях NK и ее новый образ засыпали комплиментами:

  • "Платье – огнище просто!"
  • "Красивая!"
  • "Ой, какая шикарная"
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Скриншот: instagram.com/kamenskux

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Скриншот: instagram.com/kamenskux

А вот, как выглядит красное платье Насти Каменских, которое ее фаны просили сменить.

Настя Каменских в шикарном красном платье
Настя Каменских в шикарном красном платье / Фото: instagram.com/kamenskux

"Это одно и то же платье? Или у вас 10 одинаковых на лето?", - писали тогда Каменских.

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Скриншот: instagram.com/kamenskux

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