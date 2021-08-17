Настя Каменских сменила концертный костюм
Певица поделилась фотографиями со своего недавнего выступления. Теперь на NK не красное платье, а черная сетка, сообщает Сегодня.
На днях Каменских выступала в Одессе. Ее поклонники давно пишут в соцсети, что артистка никогда не меняет наряд, хотя им хотелось бы видеть ее в разных костюмах. Возможно, она их услышала).
Новый образ Насти полностью черный – это бра и шортики с высокой посадкой на талии, а поверх всего этого – сетка макси длины с вырезом на бедре.
Сценичный лук NK дополнен широким набедренным поясом с инициалами певицы.
Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:
В комментариях NK и ее новый образ засыпали комплиментами:
- "Платье – огнище просто!"
- "Красивая!"
- "Ой, какая шикарная"
А вот, как выглядит красное платье Насти Каменских, которое ее фаны просили сменить.
"Это одно и то же платье? Или у вас 10 одинаковых на лето?", - писали тогда Каменских.