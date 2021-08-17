В Украине могут ужесточить требования к кандидатам в заместители министров

В Верховной Раде предлагают, чтобы кандидаты на должность заместителей министра имели не менее десяти лет совокупного стажа профессиональной деятельности, сообщает УНИАН.

На официальном сайте парламента, зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О центральных органах исполнительной власти" относительно определения требований к лицу, которое назначается на должность первого заместителя министра или заместителя министра" (№ 5846-1).

В настоящее время текст законопроекта еще не обнародован.

Один из авторов законопроекта народный депутат Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа") в Facebook сообщила, что проектом предусматривается дополнительное требование к лицам, которые будут назначаться на должности первого заместителя министра или заместителя министра.

Они должны иметь не менее десяти лет совокупного стажа профессиональной деятельности в одной или нескольких сферах, обеспечение формирования и реализация государственной политики в которой (в которых) определяется соответствующим министерством.