В Украину завезли детские товары с опасным веществом

В Украине нашли опасное вещество в силиконовой посуде, предназначенной для детей. Эти товары потребовали немедленно извлечь, назвав производителя и пути доставки их в страну, сообщает РБК-Украина.

Небезопасная находка выявлена управлением Госпродпотребслужбы в Киевской области. В силиконовой посуде для детей в конце июля обнаружили летучие органические компоненты (1,6%).

"Товары экспортировались из Китая (производитель: Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd., Shenzhen) через Данию (грузоотправитель: FB Trading ApS, Hinnerup) в Украины (отримувач: ФОП Кравченко Владислав, ул. Героев Украины, 77 кв. 50, м. Светловодск, Кировоградская обл., 27500)" , - говорится в сообщении.

В Госпродпотребслужбе призвали немедленно извлечь продукцию из оборота, после чего письменно проинформировать компетентные органы о "выявлении несоответствия в срок не более двух рабочих дней".

Автор: Светлана Мащенко