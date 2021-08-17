Под зданием МВД журналисты устроили акцию протеста

Под зданием Министерства внутренних дел фотокорреспонденты устроили митинг в поддержку избитого журналиста Александра Кужельного.

Об этом на своем Telegram-канале сообщает﻿ Андрей Павловский.

Так, протестующие требуют от полиции реального наказания для нападавших националистов.

Журналисты символично положили фотокамеры у входа в МВД. В руках они держат плакаты: "Где приговоры?", "Где безопасность?", "Журналист - не мишень". Протестующие подчеркивают, что Украине не расследуются нападения на журналистов и требуют от полиции изменить эту практику.

К протестующим вышел директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, который заявил, что расследование продолжается и представители "Нацкорпуса" понесут наказание за избиение журналиста.