Порядок выплаты декретных изменят: кого коснется

В Украине изменят порядок назначения пособия в связи с беременностью и родами, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми", обнародованном Министерством социальной политики.

Речь идет о женщинах, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, государственной помощи в связи с беременностью и родами.

Кого коснутся изменения:

военнослужащих Вооруженных Сил;

сотрудниц СБУ;

сотрудниц Службы внешней разведки;

сотрудниц Госпогранслужбы;

военнослужащих других воинских формирований;

сотрудниц Госспецтрансслужбы;

сотрудниц Госспецсвязи;

полицейских;

лиц начальствующего и рядового состава органов и подразделений службы гражданской защиты;

сотрудниц Государственной уголовно-исполнительной службы;

уволенных с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности при условии, что беременная женщина была уволена с работы не ранее чем за шесть месяцев до приобретения права на получение пособия;

зарегистрированных в центре занятости как безработные;

аспиранток;

докторанток;

клинических ординаторов;

студенток учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования;

неработающих женщин;

женщин, зарегистрированных как субъекты предпринимательской деятельности, которые не принимают участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Что изменится:

Начисление выплат будет происходить на основании записи в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

С сентября для назначения помощи в связи с беременностью и родами указанными женщинами подается выданная лечебно-профилактическим учреждением справка установленного образца;

С 1 сентября 2021 г. указанные женщины должны будут подать информацию о номере записи относительно сформированного медицинского заключения о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения.

Кроме того, о номере записи нужно будет сообщать с 1 сентября для проведения доначисления указанной помощи в случае осложненных родов.

Декретные выплаты для мужчин:

6 мая 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком.

Закон вводит новый вид отпуска - одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужу, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ней.

7 июля 2021 года Кабинет министров утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам.