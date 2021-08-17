Диетолог назвала полезные свойства дыни

Сезон дыни в разгаре! О том, почему лакомство стоит включить в свое меню рассказала врач-диетолог Ольга Безуглая, сообщает Clutch.

Эксперт сообщила, что дыня продукт с низкой калорийностью и с достаточным количеством микронутриентов, таких как: витамин С, калий, натрий, витамин В6 и ряд соединений с достаточно сильной антиоксидантной активностью, включая бета-каротин (провитамин А), кверцетин, фитоен и т.д. Во вторых, дыня богата электролитами и водой! Когда вы думаете о гидратации, первое, что приходит на ум - это вода.

Однако для эффективного и правильного увлажнения вашему организму нужно нечто большее - ему также нужны электролиты. Медовая дыня на 90% состоит из воды и содержит электролиты, такие как: калий, магний, натрий и кальций.

Дыня - это поддержка здоровья вашей кожи благодаря высокому содержанию витамина С. Адекватное потребление витамина С необходимо для правильного производства коллагена, основного структурного белка, который важен для восстановления и поддержания вашей кожи. Также витамин С мощный антиоксидант, и может защитить вашу кожу от действия солнечных лучей!

Дыня - поддержка пищеварения благодаря достаточному количеству клетчатки. Адекватное потребление пищевых волокон способствует регулярной работе кишечника и росту здоровых кишечных бактерий.

Дыня - поддержка здоровья глаз. Медовая дыня содержит два мощных антиоксиданта: лютеин и зеаксантин. Эти каротиноидные соединения хорошо известны тем, что поддерживают здоровьеглаз и предотвращают развитие возрастной потери зрения. И конечно же дыня - продукт достаточно сладкий, поэтому важно рассмотреть ее влияние на глюкозу крови!