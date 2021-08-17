В России во время испытаний разбился военный самолет

Во вторник, 17 августа, в Подмосковье разбился опытный образец нового российского военно-транспортного самолета Ил-112 В, сообщает Новое время.

Крушение Ил-112 произошло при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка.

Как видно на обнародованном в соцсетях видео очевидцев, у самолета загорелся один из двигателей.

За его штурвалом находился летчик-испытатель Николай Куимов.

Кроме него на борту находились еще два человека. Весь экипаж в результате падения самолета погиб.