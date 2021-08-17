Частный самолет и застолье в Италии: как Мадонна отпраздновала день рождения

В понедельник, 16 августа, поп-диве Мадонне исполнилось 63 года! По случаю дня рождения она собрала детей, бойфренда, друзей и полетела в Италию частным самолетом. Празднование певица устроила в живописной локации под открытым небом, сообщает 24 Канал.

Самая успешная артистка в истории не ждет юбилея, а каждый свой день рождения отмечает с невиданным размахом. 63-летие не стало исключением. Вместо того, чтобы собрать близких на роскошной вилле или в ресторане, Мадонна позвала их в Италию.

Вечеринка прошла под лозунгом Mambo's Birthday – "День рождения в стиле мамбо". Мамбо – это музыкальный стиль и кубинский танец, который популярен в латиноамериканских странах. Для нескольких десятков гостей Мадонна накрыла огромный стол под открытым небом. Именинница и ее близкие ужинали в красивой локации с фонариками и свечами на столе.

После застолья именинница устроила сладкий стол с легендарным итальянским мороженым в рожках. 63-летняя Мадонна, как и ее друзья, эротично смаковала десерт на камеру. Одно мороженое она разделила с 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом.

Образ Мадонны на дне рождения

Для вечеринки в кубинском стиле она выбрала голубое платье-рубашку с принтом от любимого бренда Versace. Стройную талию она выделила массивным золотым поясом, а верхние пуговицы наряда не застегивала, акцентируя на декольте.

Свой образ Мадонна довершила черными босоножками на высоком каблуке, многослойным колье и браслетами. С идеальной укладкой и макияжем она уверенно дефилировала по итальянским улочкам за руку с молодым бойфрендом.

Мадонна на дне рождения / Фото из инстаграма певицы

Мадонна на дне рождения / Фото из инстаграма певицы

Фото и видео со дня рождения Мадонны

Вечеринка ко дню рождения Мадонны / Фото из инстаграма певицы

​Вечеринка ко дню рождения Мадонны / Фото из инстаграма певицы

​Вечеринка ко дню рождения Мадонны / Фото из инстаграма певицы

​Вечеринка ко дню рождения Мадонны / Фото из инстаграма певицы

​Вечеринка ко дню рождения Мадонны / Фото из инстаграма певицы

​Вечеринка ко дню рождения Мадонны / Фото из инстаграма певицы

​Вечеринка ко дню рождения Мадонны / Фото из инстаграма певицы