Хищение миллионов на строительстве Подольского моста

Правоохранители сообщили о подозрении группе должностных лиц коммунального предприятия Киева и компании-генподрядчика в присвоении средств территориальной громады столицы и служебной халатности, которая привела к 4,5 млн грн убытков на строительстве Подольского моста, сообщает UBR.

"В апреле 2017 года должностные лица коммунального предприятия и коммерческой структуры заключили договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве. В июле 2020 года руководители КП и генподрядной организации подписали акт приема выполненных строительных работ за текущий месяц и внесли в них работы, которые фактически не выполнялись", – говорится в сообщении департамента стратегических расследований Национальной полиции.

То есть, подрядчик не выполнил работы по окраске низа железобетонных пролетных плит автомобильного проезда, которые проводились в течение апреля-мая 2020 года.

Приведенный факт был подтвержден заключением эксперта.

На основании полученных доказательств руководителю КП сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, а директору общества – по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Кроме того, на основании постановлений суда правоохранители проводят обыски в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов. Мероприятия продолжаются.

Напомним, накануне в КГГА назвали деятельность указанных департамента и КП "прозрачной", а обыски, парализующие работу городской власти, – "политической акцией и системным давлением" .

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