Украина хочет предложить США помощь в эвакуации афганцев

Украинские власти рассматривают вариант предложить помощь США в вопросе вывоза афганских беженцев из Кабула на украинских самолетах.﻿ Об этом заявляют источники, близкие к Офису президента, сообщает Страна.ua.

Это рассматривается как шаг по укреплению связей с Вашингтоном накануне визита президента Украины Владимира Зеленского к американскому коллеге Джо Байдену, запланированному на конец августа.

Также обсуждается вопрос предложить помощь в размещении в Украине афганских беженцев.

Правда, по последнему моменту есть сомнения, так как это будет непопулярным проектом в украинском обществе и может вызвать недовольство населения и акции протеста.