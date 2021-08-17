К 30-летию Независимости Украины НБУ вводит в обращение новые банкноты

Национальный банк Украины 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины, сообщает УНИАН.

Пресс-служба регулятора отмечает, что памятные банкноты воспроизводят дизайны банкнот номиналом 100 и 500 гривен и одновременно имеют важное отличие – на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Памятные банкноты с подписью главы НБУ Кирилла Шевченко содержат все элементы защиты банкнот номиналом 100 и 500 гривен образца 2014 и 2015 года соответственно. Дополнительно на лицевой стороне на месте водяного знака нанесено трафаретной печатью специальной оптически-переменной краской праздничную айдентику – "30 лет Независимости Украины". Эта надпись постепенно меняет цвет во время изменения угла наклона банкноты.

Источник: НБУ

В НБУ сообщили, что памятные банкноты уже доступны в системе онлайн-заказов, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции Национального банка и банками-дистрибьюторами ("Ощадбанк", "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк"). Цена памятной банкноты номиналом 100 гривен – 114 гривен, памятной банкноты номиналом 500 гривен – 512 гривен.