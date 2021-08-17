Акции китайских гигантов обвалились из-за новых запретов

Акции китайских гигантов Tencent и Alibaba обвалились почти на пять процентов после того, как вышел проект правил о регулировании определенных действий в интернете, сообщает Лента.ру.

Государственная администрация по регулированию рынка (SAMR) выпустила проект правил, направленных на борьбу с недобросовестной конкуренцией в сети. Интернет-платформы обяжут открыть отрицательные отзывы и запретят продвигать только положительные.

Также им нельзя будет перенаправлять клиентов на свой сайт, пока те просматривают товар или услугу в другом месте. Операторов лишат возможности собирать данные и алгоритмы для анализа торговой информации конкурентов. Если компания окажется под подозрением, SAMR проведет независимый аудит ее действий. Общественное обсуждение документа продлится до 15 сентября.

Акции компании Tencent, крупнейшего издателя видеоигр в мире, упали на 4,14 процента до 435 гонконгских долларов. Акции интернет-ритейлера Alibaba подешевели на 4,77 процента до 171,8 гонконгских доллара.