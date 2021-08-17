Талибы сообщили, что пригласят женщин в правительство

Боевики исламистского террористического движения Талибан, захватившие контроль над Афганистаном, заявили, что намерены пригласить в будущее правительство женщин, сообщает Новое время.

"Исламский эмират не хочет, чтобы женщины становились жертвами. Они должны быть вовлечены в работу правительственных структур в соответствии с законами шариата. Какой будет структура управления, еще не ясно, но, учитывая имеющийся опыт, это должно быть полностью исламское руководство, к которому примкнут все стороны", — пообещали талибы.

Кроме того, боевики заверили, что разрешат женщинам и далее работать на телевидении.