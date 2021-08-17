Легендарный McLaren F1 ушел с молотка за $20 млн

Автомобиль в уникальной цветовой гамме и в исключительном состоянии продали за рекордную для модели сумму, сообщает Корреспондент.

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На аукционе Gooding & Company в США продали суперкар McLaren F1 1995 года за 20,4 миллиона долларов. Как сообщил аукционный дом, стоимость автомобиля побила рекорд для этой модели.

Изначально машину планировали продать за 15 миллионов долларов. Предыдущий ценовой рекорд для дорожного автомобиля McLaren F1 составил 15,62 миллиона долларов.

Многие годы авто с номером шасси 029 принадлежало японскому коллекционеру. F1 является единственным экземпляром модели, окрашенным в коричневый цвет Крейтон. За 26 лет машина проехала менее 390 км. На ней – оригинальные шины Goodyear Eagle F1.

В комплекте с F1 идут сервисная книжка, ящик для инструментов FACOM, титановый набор инструментов, руководство пользователя, эксклюзивные часы TAG Heuer и книга Driving Ambition.

Всего в период с 1992 по 1998 год компания McLaren построила 106 экземпляров F1, из которых 64 были выпущены в дорожном исполнении.

Автомобиль, разработанный конструктором Гордоном Мюрреем, оснащен двигателем 6064 CC S70 / 2 DOHC V-12 мощностью 627 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Благодаря использованию карбона, кевлара, титана и золота машина весит 1240 кг, что позволяет ей разгоняться до 386,4 км/ч.