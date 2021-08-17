Как выбрать полезное и качественное оливковое масло

Оливковое масло считают полезным для здоровья, оно помогает избежать инфаркта, инсульта и не только, сообщает Сегодня.

Чем полезно оливковое масло

Диетологи говорят, оливковое масло действительно имеет много полезных свойств. В частности, помогает предотвратить инсульт и инфаркт, онкологию, повышает иммунитет, замедляет процесс старения клеток. А еще, утверждает менторка здоровья в мегаполисе Мирослава Ульянина, оливковое масло ценно своими омега 3 жирными кислотами.

Наш мозг нуждается в жирах различного вида и лучше выбирать жиры не животного, а растительного происхождения, то есть из масла. Но полезно только качественное оливковое масло. Так вот – дешевым оно быть не может, убеждают эксперты.

Сколько стоит качественное оливковое масло?

Руководитель департамента импорта сети супермаркетов, эксперт по оливковому маслу Светлана Щегрикович отмечает, что масло оливы уже на полках украинских магазинов должно стоить не менее 300 гривен за литр.

Поскольку у производителя сейчас самое дешевое масло стоит где-то 3 евро 60 центов, добавим растаможку, логистику в Украину, это уже будет под 200 гривен за литровую бутылку, плюс цена магазинов.

Как отличить настоящее оливковое масло от подделки

Чтобы выбрать действительно качественное масло оливы, внимательно изучайте этикетки: ищите маркировку с таким красным кругом. Это означает, что масло разливали в том же регионе, где и собирали. А это значительно снижает риск подделки. Выбирать лучше масло экстра Вирджин, это значит, что оно изготовлено ​​методом холодного прессования.

Для этого берут свежие оливки, их перемалывают в течение 20 минут. Затем масло вымешивается в металлических емкостях, в которых полностью контролируется температура. Отличается оливковое масло и на вкус: у хорошего масла некий микс будто свежескошенной травы, томатов и яблок. Но употреблять слишком много оливкового масла эксперты не советуют.

Сколько оливкового масла использовать в блюдах?

Если вы готовите салат или рагу из овощей, то лучше лить в миску или тарелку масло не "на глаз", а примерно 1-1,5 столовые ложки, то есть около 30 мл.

Важно! В открытом состоянии оливковое масло пригодно для потребления не более двух месяцев. Если дольше его хранить в таком виде, то продукт может окислиться.