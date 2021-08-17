Разумков рассказал, есть ли в СНБО олигархи

Олигархов в СНБО пока нет, но позже там могут появиться либо они сами или их представители.﻿ Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал прессе во время рабочей поездки в Полтавскую область, сообщает Рубрика.

"Давайте делать и писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи … (не надо) манипулировать и говорить, что там кто-то есть (с олигархов в СНБО) … Пока еще нет, и мне бы очень не хотелось, чтобы там они появились. А тем более, мне бы не хотелось, чтобы там были люди, которые даже гипотетически могут в будущем отстаивать чьи-то интересы, кроме интересов украинского народа", — сказал Разумков.

Спикер выразил мнение, что СНБО не может определять, кто в Украине олигархом, поскольку у этого органа есть конфликт интересов. Ведь он состоит из представителей различных ветвей власти, которые могут отстаивать интересы тех или иных олигархов.