Усик замкнул топ-10 рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring

Усик замкнул топ-10 рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring

Известное издание The Ring обновило рейтинг боксеров, выступающих в супертяжелом весе. Десятку лучших замыкает украинец Александр Усик, сообщает 24 Канал.

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    Первое место занял британец Тайсон Фьюри. Именно его признали лучшим боксером в хэвивейта. Сразу за спиной расположился его земляк Джошуа. Не обошлось в первой десятке и без украинских боксеров.

    Александр Усик замкнул топ-10 лучших. Украинец имеет хороший шанс улучшить позиции, если в следующем бою победит Джошуа. Поединок состоится уже 25 сентября 2021 в Лондоне и стадионе Тоттенхэма.

    Топ-10 лучших боксеров в хэвивейта по версии The Ring

    Лидер - Тайсон Фьюри

    • Джошуа
    • Деонтей Уайлдер
    • Диллиан Уайт
    • Джозеф Паркер
    • Энди Руис
    • Луис Ортис
    • Майкл Хантер
    • Оскар Ривас
    • Джо Джойс
    • Александр Усик

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