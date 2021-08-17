Усик замкнул топ-10 рейтинга супертяжеловесов по версии The Ring
Известное издание The Ring обновило рейтинг боксеров, выступающих в супертяжелом весе. Десятку лучших замыкает украинец Александр Усик, сообщает 24 Канал.
Первое место занял британец Тайсон Фьюри. Именно его признали лучшим боксером в хэвивейта. Сразу за спиной расположился его земляк Джошуа. Не обошлось в первой десятке и без украинских боксеров.
Александр Усик замкнул топ-10 лучших. Украинец имеет хороший шанс улучшить позиции, если в следующем бою победит Джошуа. Поединок состоится уже 25 сентября 2021 в Лондоне и стадионе Тоттенхэма.
Топ-10 лучших боксеров в хэвивейта по версии The Ring
Лидер - Тайсон Фьюри
- Джошуа
- Деонтей Уайлдер
- Диллиан Уайт
- Джозеф Паркер
- Энди Руис
- Луис Ортис
- Майкл Хантер
- Оскар Ривас
- Джо Джойс
- Александр Усик