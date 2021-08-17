Возле аэропорта Кабула открыли огонь
Возле аэропорта Кабула произошла стрельба. Талиб открыл огонь для разгона толпы, сообщает РБК-Украина.
По предварительным данным, стрельба произошла для разгона людей, которые собрались в кабульском аэропорту и на прилегающей к нему территории.
Подробности инцидента не приводятся. Известно только, что в результате произошедшего пострадала женщина.
Кроме того, еще один талиб стрелял в человека, пытающегося проникнуть на территорию аэропорта.
Автор: Анастасия Рокитна