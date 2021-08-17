В Киеве националисты сломали "советские" декорации ко Дню Независимости

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни представители "Нацкорпуса" повалили "советские" декорации к празднованию Дня Независимости, которые перекрывали мемориал. Полиция задержала радикалов.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Отметим, что членов Нацкорпуса пытались отбить у правоохранителей соратники движения - но задержанных смогли затолкать в автобус. Они также пожаловались на то, что полиция их бьет.

По данным СМИ,﻿ директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло уже обратился в Министерство культуры с просьбой объяснить ситуацию.

"Знаю немного про сам контент, что на Аллее Героев должны быть установлены инсталляции, которые будут рассказывать про историю Украины от времён Триполья до Майдана и российско-украинской войны", - уточнил Пошивайло.

К слову, мэр города Виталий Кличко﻿ отреагировал на данное событие. Он заявил, что не даст устраивать на Алее 95 Квартал.

По его словам, руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни подтвердило, что установление "инсталляции" было согласовано с ними.

Кроме того, Кличко добавил, что город не издавал никаких документов на такие перформансы. Он отметил, что организацией празднования Дня Независимости, в частности, декорациями для мероприятий занимается ОП.