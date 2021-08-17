В Киеве националисты сломали "советские" декорации ко Дню Независимости
В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни представители "Нацкорпуса" повалили "советские" декорации к празднованию Дня Независимости, которые перекрывали мемориал. Полиция задержала радикалов.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
Отметим, что членов Нацкорпуса пытались отбить у правоохранителей соратники движения - но задержанных смогли затолкать в автобус. Они также пожаловались на то, что полиция их бьет.
По данным СМИ, директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло уже обратился в Министерство культуры с просьбой объяснить ситуацию.
"Знаю немного про сам контент, что на Аллее Героев должны быть установлены инсталляции, которые будут рассказывать про историю Украины от времён Триполья до Майдана и российско-украинской войны", - уточнил Пошивайло.
К слову, мэр города Виталий Кличко отреагировал на данное событие. Он заявил, что не даст устраивать на Алее 95 Квартал.
По его словам, руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни подтвердило, что установление "инсталляции" было согласовано с ними.
Кроме того, Кличко добавил, что город не издавал никаких документов на такие перформансы. Он отметил, что организацией празднования Дня Независимости, в частности, декорациями для мероприятий занимается ОП.
"Я считаю, что на месте, где погибли патриоты, неуместны символы ностальгии за Советским Союзом...", - резюмировал Кличко.