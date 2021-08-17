В 16 регионах Украины наблюдается критическая ситуация с коронавирусом

Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается. Кровати с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 10% и 15%﻿. Об этом со ссылкой на слова руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко, сообщает РБК-Украина.

Эксперт сообщил, что на данный момент критическая ситуация с заболеваемостью фиксируется в Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской областях, Киеве, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Винницкой областях.

Кроме того, рост заболеваемости наблюдается в Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областях.

Он отметил, что кровати с кислородом и реанимационные кровати заполнены пациентами с коронавирусом на 10% и 15%.

"Это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021 года, когда было плато перед весенней волной" , - рассказал Ганиченко.

Он подчеркнул, что госпитализации уже на четверть превышают выписки.