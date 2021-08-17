Новая почта и Укрпошта сообщили графики работы в праздничные дни

В связи с празднованием Дня независимости, который приходится на вторник, Украина будет отдыхать четыре дня подряд – с 21 по 24 августа включительно. Следовательно, меняется и график работы почтовых операторов, сообщает UBR.

В "Новой почте" сообщили, что 23 и 24 августа компания будет работать, но по графику воскресенья. Он может отличаться в зависимости от отделений. Так, в Киеве большинство из них закроются раньше – в 18:00.

Государственная "Укрпошта" также будет работать на День независимости: услуги планируют предоставлять 80 дежурных отделений по всей Украине. В частности, в Киеве – это три подразделения, которые будут обслуживать клиентов с 10:00 до 18:00 и с 9:00 до 19:00.

Стоит отметить, что рабочий день в понедельник, 23 августа, переносится на следующую субботу, 28 августа.