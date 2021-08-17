Отчим избитого танцора Дорофеевой рассказал о его состоянии

Состояние избитого танцора Нади Дорофеевой – Евгения Гончаренко – намного улучшилось, и парня уже перевели в обычную палату. Сейчас к нему пускают только близких родственников. Но при этом 22-летний Женя еле разговаривает и очень слаб, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщил отчим пострадавшего Вячеслав. По его словам, на данный момент Женя пытается вставать, сидеть и делать первые движения.

"Предварительно, чего-то страшного нет. Конечно, двигательная функция у него нарушена, левая нога плохо работает и правый глаз болит и не открывается. Врачи пока осматривают Женю. В целом, все намного лучше, чем могло быть. Мы надеемся на его полное выздоровление" , – рассказал отчим 22-летнего парня.

Мужчина отметил, что сейчас Женя еле говорит, так как две недели был под препаратами, а также он очень слаб. Как оказалось, о нападении парень помнит, но кроме последних секунд.

"Женя помнит, что был с друзьями, и какой-то неизвестный прохожий по непонятной причине к нему пристал и ударил" , – сказал отчим парня.

Вячеслав добавил, что на данный момент сбор средств на лечение Жени приостановлен. Близкие парня надеются, что они смогут поднять его на ноги самостоятельно.

"Если скажут, что нет так все радужно и нужно будет готовиться к худшему, то тогда будем опять продолжать собирать деньги. Сейчас надобности нет" , – подытожил мужчина.

Танцор Женя Гончаренко, которого избили в Киеве

Напомним: