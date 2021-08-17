В Крыму продолжаются потопы: экологи предупредили о последствиях

В оккупированном Крыму продолжаются потопы вследствие ливней. Больше всего пострадали населенные пункты на восточном побережье полуострова, в частности Керчь, сообщает Канал Дом.

В Керчи затоплены улицы, рынки, стадион, остановился общественный транспорт, сотни машин ушли под воду почти по крышу. Население предупредили о возможной эвакуации.

Всего на полуострове от паводков пострадали около 5 тыс. человек. Экологи предупреждают о последствиях наводнения, ведь вода может добраться к свалкам и производственным предприятиям.