Нардеп от "СН" задекларировала элитный автомобиль как сельхозтехнику

Нардеп от "Слуги народа" Оксана Гринчук указала в своей декларации о доходах автомобиль Infiniti QX50 2016 года выпуска как сельскохозяйственную технику, сообщает Деловая столица.

Документ опубликован на сайте НАПК.

2 августа Гринчук сообщила о существенных изменениях в имущественном состоянии, отметив, что 25 июля купила машину. Нардеп указала, что авто стоит 212 770 грн. В то же время на сайтах купли-продажи на такую модель б/у цены стартуют от $21 тыс. (около 500 тыс. грн).