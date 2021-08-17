Яремчук попал в символическую сборную после дебюта

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук был включен в символическую сборную второго тура чемпионата Португалии по версии авторитетного портала SofaScore. Наш соотечественник впервые вышел в стартовом составе и помог лиссабонскому гранду одержать победу со счетом 2:0, отличившись голом и результативной передачей, сообщает Обозреватель.

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За свой фантастический дебют украинец получил оценку 8,10. За 57 минут, проведенных на поле, Яремчук 12 раз коснулся мяча, отдал 5 точных коротких передач (5/5), 1 длинную (1/1) и 1 ключевую, создал 1 момент для гола, совершил 1 успешную обводку (1/1) и заработал на себе 1 нарушение правил.

Кроме нашего соотечественника в символическую сборную вошел еще один представитель "Бенфики". Центральный защитник Николас Отаменди получил оценку 7,5.

Символическая сборная второго тура чемпионата Португалии. Источник: SofaScore

"Орлы" выиграли оба стартовых матча в чемпионате Португалии и делят первое место со "Спортингом", "Жил Висенте" и "Порту".