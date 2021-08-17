Даша Квиткова засветила фигуру в купальнике после родов

Даша Квиткова засветила фигуру в купальнике после родов
Фото: instagram.com/kvittkova

Супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина, Даша Квиткова, которая совсем недавно стала мамой, продемонстрировала свою фигуру. Девушка примеряла купальник, который носила еще до того, как узнала, что беременна, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото Квиткова опубликовала на личной страничке в Instagram-stories. Молодая мама позировала в нежно-голубом раздельном купальнике на тоненьких бретелях у зеркала.

"Внезапно захотелось примерять купальник, который я носила еще до беременности. В принципе не все так плохо, как я думала", – рассказала в stories Даша.

Даша Квиткова в раздельном купальнике .
Даша Квиткова в раздельном купальнике . Источник: instagram.com/kvittkova
Квиткова позировала в купальнике перед зеркалом.
Квиткова позировала в купальнике перед зеркалом. Источник: instagram.com/kvittkova

Напомним:

  • Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова поженились 20 мая 2020 года в киевском ЗАГСе. Тогда на церемонии присутствовали только близкие родственники и друзья.
Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились.
Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились. Источник: instagram.com/kvittkova
  • Вскоре стало известно, что Добрынин и Квиткова готовятся впервые стать родителями. Они опубликовали на своих страницах в Instagram одинаковые фото с отдыха на Мальдивах.
Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали, что станут родителями.
Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали, что станут родителями. Источник: instagram.com/kvittkova
  • 13 июля 2021 года шоумен и его супруга стали родителями. У пары родился долгожданный сын, которого назвали Львом.
Добрынин и Квиткова стали родителями.
Добрынин и Квиткова стали родителями. Источник: instagram.com/kvittkova
Сын Добрынина и Квитковой – Лев.
Сын Добрынина и Квитковой – Лев. Источник: instagram.com/kvittkova
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