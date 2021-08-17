Даша Квиткова засветила фигуру в купальнике после родов

Супруга украинского шоумена, участника реалити "Холостяк 9" Никиты Добрынина, Даша Квиткова, которая совсем недавно стала мамой, продемонстрировала свою фигуру. Девушка примеряла купальник, который носила еще до того, как узнала, что беременна, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото Квиткова опубликовала на личной страничке в Instagram-stories. Молодая мама позировала в нежно-голубом раздельном купальнике на тоненьких бретелях у зеркала.

"Внезапно захотелось примерять купальник, который я носила еще до беременности. В принципе не все так плохо, как я думала" , – рассказала в stories Даша.

Даша Квиткова в раздельном купальнике . Источник: instagram.com/kvittkova

Квиткова позировала в купальнике перед зеркалом. Источник: instagram.com/kvittkova

Напомним:

Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова поженились 20 мая 2020 года в киевском ЗАГСе. Тогда на церемонии присутствовали только близкие родственники и друзья.

Никита Добрынин и Даша Квиткова поженились. Источник: instagram.com/kvittkova

Вскоре стало известно, что Добрынин и Квиткова готовятся впервые стать родителями. Они опубликовали на своих страницах в Instagram одинаковые фото с отдыха на Мальдивах.

Никита Добрынин и Даша Квиткова узнали, что станут родителями. Источник: instagram.com/kvittkova

13 июля 2021 года шоумен и его супруга стали родителями. У пары родился долгожданный сын, которого назвали Львом.

Добрынин и Квиткова стали родителями. Источник: instagram.com/kvittkova