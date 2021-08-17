Экономика Европы начала восстанавливаться после коронавируса

Экономика еврозоны показала двухпроцентный рост во втором квартале, сообщает Лента.ру.

По данным статистического управления Европейского союза, ослабление ограничений, связанных с коронавирусом, стимулировало экономическую активность после короткой рецессии: экономика еврозоны сократилась на 0,6 процента в последнем квартале 2020 года и на 0,3 процента в период с января по март.

По сравнению со вторым кварталом прошлого года, когда экономика еврозоны пережила наихудшую фазу пандемии, ВВП вырос на 13,6 процента. Вместе с ВВП начало восстанавливаться и количество рабочих мест. Евростат сообщил, что занятость в блоке из 19 стран выросла на 0,5 процента за квартал и на 1,8 процента за год.

Среди крупнейших экономик еврозоны Испания и Италия продемонстрировали наибольший рост ВВП: на 2,8 и на 2,7 процента за квартал. Италия, которая оказалась одной из наиболее пострадавших стран еврозоны в прошлом году, также выросла в первом квартале 2021 года, когда ВВП еврозоны упал. Германия и Франция показали более умеренный рост ВВП: на 1,5 и на 0,9 процента за квартал. Экономисты Bloomberg ожидают, что в 2021 году ВВП 19 стран вырастет на 4,7 процента, а Италии и Испании прогнозируют самые высокие темпы роста за более чем четыре десятилетия.

Несмотря на восстановительный рост экономики Еврозоны она по-прежнему не достигла допандемийного уровня. По оценкам Евростата, ВВП Еврозоны все еще ниже, чем был в конце 2019 года. США и Китай восстанавливаются более динамично и уже превысили свои показатели до локдаунов. От Китая эксперты ожидают роста на 6,8 процента в третьем квартале, но из-за наводнений и новой вспышки коронавируса прогнозы могут не сбыться.