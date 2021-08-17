Ракета Vega вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Ракета-носитель Vega Европейского космического агентства (ESA), которая оборудована украинским, двигателем вывела на орбиту новый спутник. Аппарат будут использовать для дистанционного зондирования поверхности Земли, сообщает РБК-Украина.

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Известно, что запуск ракеты состоялся с космодрома Куру.

Среди особенностей нового спутника Pléiades Neo 4:

способен следить за объектами в высоким разрешением;

оборудование спутника в разы быстрее принимает данные запроса от космического агентства;

имеет улучшенную способность установки точной геолокации;

One more really cool shot of @vega_sts#VV19, launched this morning 17 August at 03:47 CEST https://t.co/S4ClJRDoYcpic.twitter.com/in7fXGpowt — ESA (@esa) August 17, 2021

Добавим, что в 2004 году Государственное конструкторское бюро Украины участвовало в строительстве двигателя для ракеты Vega. РД - 843 (двигатель) рассчитан на 5 запусков и допускает отклонение ракеты до 10 градусов в каждом направлении.