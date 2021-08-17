Джинсовые тренды в сезоне осень-зима 2021/2022

Стилист Зоя Панина рассказала, что в сезоне осень-зима 2021/2022 среди джинсовых трендов на пике популярности будет индиго (или цвет необработанного денима). Этот оттенок максимально гармонично сочетается с осенней гаммой, сообщает Обозреватель.

Также модницы могут прикупить себе широкие джинсы-трубы, которые давно поселились в коллекциях многих дизайнеров, и присмотреться к цветному дениму.

В тренде будут джинсы с разрезами. Они хорошо смотрятся с ботинками и высокими кедами. Выбирайте на свой вкус – разрезы спереди или сзади, скинни или широкие, прямые или клеш.

Из джинсов с заниженной талией выбирайте широкие трубы или свободные модели прямого кроя.

Кроме того, на пике популярности будут джинсы с прорезями, косым замком и двойной талией. Также стилист рекомендует приобрести джинсовые шорты на следующий сезон.

Эксперт отметила, что в тренде будут джинсы-варенки. Вы можете смело окунуться в цветную палитру.

Модная подборка от стилиста. Источник: instagram.com/ya_zoya_

Модные джинсы на 2022 год. Источник: instagram.com/ya_zoya_

Стилист назвала модные варианты джинсов. Источник: instagram.com/ya_zoya_

Выбирайте яркие цвета. Источник: instagram.com/ya_zoya_

Стильные луки на 2022 год. Источник: instagram.com/ya_zoya_

Можете прикупить джинсовые шорты. Источник: instagram.com/ya_zoya_

Варенки возвращаются в моду. Источник: instagram.com/ya_zoya_

Широкие джинсы будут в моде. Источник: instagram.com/ya_zoya_

Напомним: ранее Зоя Панина рассказала, что в этом году из моды уходят украшения с ракушками, браслеты с шармами и даже футболки с подплечниками. Также неактуальны будут спортивные сандалии на грубой подошве.